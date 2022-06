BJ Scott nous explique la ''Scoville scale'' ou ‘’échelle de Scoville’’, ça va piquer !

Si vous aimez la nourriture épicée, vous connaissez probablement bien cette sensation familière de "ça fait un mal bien". Mais vous êtes-vous déjà demandé si votre amour des aliments épicés pouvait vous faire du mal ? De nombreuses personnes recherchent délibérément des saveurs toujours plus épicées. Et parfois, cela peut même leur nuire. Lors des festivals annuels de piments forts, les gens finissent régulièrement par vomir de douleur. Et de nombreux cas d’ingestion de piments forts ont entraîné des symptômes qui imitent les crises cardiaques. Plus récemment, un homme a eu un mal de tête "coup de tonnerre" après avoir essayé le Carolina Reaper, le piment le plus fort du monde, et s’est retrouvé aux urgences. D’autres cas médicaux sont survenus après l’ingestion de piments forts, comme le rapporte Men’s Health : brûlure de l’œsophage, perte auditive temporaire, difficultés à uriner, brûlure de l’estomac, quasi-cécité et même mort dans un cas extrême.

De nombreux défis et festivals de piments forts exigent la signature d’une renonciation en raison des risques potentiels pour la santé qui peuvent survenir. Il suffit peut-être d’ajouter une bonne dose de sauce piquante plutôt que de s’engager dans un événement aussi radical. Le Carolina Reaper est le fruit de décennies de travail de Smokin' Ed Currie de la Puckerbutt Pepper Company. Avec le piment Dragon’s Breath’il reste le piment le plus fort du monde.