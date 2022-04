BJ Scott : La Mama en concert

Comment vous présenter BJ Scott d’une façon pas trop banale ? On a tous l’impression d’avoir avec elle une relation hyper familière – peut-être parce que, dans le sud des Etats-Unis, d’où elle vient, les gens sont aussi chaleureux que l’est sa voix…

BJ est la maman d’un peu tous les talents de l’émission The Voice Belgique, mais chacun sait que, LA voix, c’est elle : la voix du blues, forte et sensible, intelligente et pleine d’amour. On croit tous connaître BJ, mais est-ce qu’on l’a déjà tous vue sur une scène ? C’est là qu’elle est elle-même, flamboyante et douce à la fois. Tous au Spirit of 66 de Verviers le 23 avril, pour nous faire scotcher la gueule !