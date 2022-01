BJ Scott : "Je vis tellement bien cette saison de The Voice. Ce banc de coachs est impeccable"

La guerre continue à faire rage entre les quatre coachs de The Voice Belgique. Tous ont des arguments de poids pour convaincre les talents de rejoindre leur équipe.

BJ Scott, la doyenne et Mama de l’émission, peut se targuer d’avoir la plus grosse expérience au petit jeu des blind auditions. Comme l’entente est excellente avec Typh Barrow, Christophe Willem et Black M, et que les coachs sont toujours d’humeur taquine, elle jubile quand l’inexpérience de ses adversaires se retourne contre eux. "C’est pas mal de les voir se casser la gueule (NDLR : quand un coach buzz dès les premières bonnes notes et que la prestation du talent est moyenne ensuite) avec leur inexpérience. C’est divertissant" rigole-t-elle, tout en précisant plus sérieusement que même un buzz trop rapide reste une belle histoire. "Une fois que c’est buzzé et que tu vois ce regard reconnaissant, tu oublies tout. Tu ne calcules plus, tu es juste content de pouvoir faire un petit chemin avec ces gens. Ce sont des êtres humains".