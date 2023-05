BJ Scott évoque le superbe "God Only Knows" des Beach Boys

Wilson était en pleine recherche d’un type de spiritualité non traditionnel, qu’il souhaitait refléter dans Pet Sounds.

Paul McCartney a admis que "Pet Sounds" l’avait fait pleurer et que "God Only Knows" était sa chanson préférée dans toute l’histoire de la musique.

Les Beach Boys et les Beatles ont eu une “chambre d’écho” au milieu des années 60, avec "Rubber Soul" des Beatles qui a inspiré "Pet Sounds", qui à son tour a inspiré "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band". Comme l’a dit Jardine, "il y a toujours eu un esprit de compétition".

Wilson a affirmé par le passé que "Pet Sounds" était le résultat d’une tentative de suivre les Beatles, déclarant qu’après l’avoir écouté, il s’était juré : " Si je fais quoi que ce soit dans ma vie, je ferai un album aussi bon, voire meilleur, que "Rubber Soul".

Wilson a fait l’impasse sur une tournée avec le reste de son groupe pour se terrer à Hollywood et créer une grande partie de l’album sans l’aide des autres membres, qui sont venus plus tard chanter et freiner certains des choix créatifs les plus extravagants de Wilson.

Néanmoins, des bruits de canettes de Coca, des aboiements de chiens et un klaxon de bicyclette ont réussi à figurer sur l’album, tout comme des numéros d’orchestre complexes joués par un groupe coûteux de musiciens de studio.

Le Rolling Stone l’a qualifié de deuxième meilleur album de tous les temps en 2012 et Pitchfork a déclaré que le titre "God Only Knows" de "Pet Sounds" était la meilleure chanson de toutes les années 1960.

Aujourd’hui, 57 ans plus tard, "Pet Sounds" reste l’une des références les plus fortes de l’aube de la pop psychédélique dans l’histoire de la musique américaine.