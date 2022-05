BJ Scott évoque le parcours de Sister Rosetta Tharpe, l’inventrice du Rock

Surnommée la "Godmother of rock’n’roll" (la marraine du r’n’r), ayant joué un rôle prépondérant dans la création du rock, Rosetta Tharpe est la première à mêler au gospel et au blues des rythmes rock. Excellente guitariste, elle est la première à accompagner le gospel à la guitare électrique. Elle a influencé Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard et Johnny Cash.

Elle gagne une notoriété certaine en jouant au Cotton Club à Harlem en octobre 1938 avec le jazzman Cab Calloway puis dans le concert de John Hammond, From Spirituals to Swing, au Carnegie Hall, le 23 décembre 1938. Ce qui surprend, voire choque le public, c’est le fait de chanter du gospel dans le cadre de night-club avec des musiciens de blues ou de jazz. Mais voir une femme jouer de la guitare dans ce contexte n’est pas non plus fait pour plaire aux conservateurs. Pour toutes ces raisons, Tharpe perd une partie du public traditionnel du gospel. Aussi novatrice que controversée, elle compose les titres ''This Train'' et ''Rock Me'', qui auront aussi un grand succès, en mêlant des thèmes gospel avec des arrangements au rythme rapide et énergique.