BJ Scott évoque la prohibition américaine qui a duré de 1920 à 1933 !

La prohibition a pratiquement créé le crime organisé en Amérique. Elle a offert aux membres des petits gangs de rue la plus grande opportunité qui soit : satisfaire le besoin des Américains d’un océan à l’autre de boire de la bière, du vin et des alcools forts en cachette. Avec les privations et les représailles dures pour la fabrication, la vente et la consommation d’alcool, un nouveau type de criminalité a émergé.

Al Capone, Bonnie and Clyde, Machine Gun Kelly, Baby Face Nelson, John Dillinger… D’une certaine manière, ces criminels sont devenus des icônes et des héros pour beaucoup d’Américains pauvres et en difficulté. Parfois aidées par ceux qui les admiraient ou trahies par ceux qui cherchaient à être récompensés pour leur capture, ces différentes personnalités sont entrées dans l’histoire comme étant notoirement connues pour avoir défié un système de répression. Bien qu’ils aient été des tueurs et des voleurs sans pitié, ils restent à ce jour parmi les figures les plus légendaires de l’histoire américaine.