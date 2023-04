BJ Scott évoque la danse provocatrice : Hoochie Coochie

Les hommes qui dirigeaient les spectacles étaient connus sous le nom de "Hoochie Coochie men". Souvent beaux et enviés par la population masculine la plus pauvre, ils embauchaient les filles et les épouses de nombreux fermiers démunis à l’époque de la grande dépression.

Ces "oiseaux de paradis" ont inspiré de nombreuses chansons au fil des ans : ''Hoochie Coochie Man'' Willie Dixon et Muddy Waters, ''Rock and Roll Hoochie Coo'' Edgar Winter, ''Little Egypt'' Elvis Presley, ''Shake Your Tail Feather'' Ray Charles.