BJ Scott évoque l’amour avec '‘I Say A Little Prayer’' de Burt Bacharach et Hal David

Écrite en 1966 et sortie l’année suivante, "I Say A Little Prayer" a été composée par l’équipe d’auteurs-compositeurs Burt Bacharach et Hal David, pour la seule et unique Dionne Warwick !

La chanson, qui a atteint la quatrième place du Billboard Hot 100, est restée un classique. Les paroles sont vives mais aussi une complainte. "À une époque où la guerre semble être à notre porte, la chanson rappelle ce que pensent, disent et font les gens qui sont chez eux pendant ces conflits lorsqu’ils envisagent l’idée que leurs proches se battent à l’étranger."