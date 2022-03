BJ Scott était au carnaval de Mobile pour le Joe Cain Day

Avant la guerre civile, Mardi Gras était célébré en même temps que les festivités de la nouvelle année. Le déclenchement de la guerre civile a mis fin à ces célébrations car un blocus étranglait le commerce à Mobile. En avril 1865, les troupes de l’Union ont pris le contrôle de la ville. Comme beaucoup de jeunes Alabamiens, Cain participe à la guerre, servant comme simple soldat dans l’armée confédérée jusqu’en 1864. Après son service, il a vécu brièvement à la Nouvelle-Orléans, où il a participé aux festivités de Mardi Gras.

Joseph Stillwell Cain Jr, ou Jo Cain né le 10 octobre 1832 et décédé le 17 avril 1904, est largement crédité d’avoir initié la manière moderne d’observer Mardi Gras et ses célébrations à Mobile, en Alabama, après la guerre civile. En 1866, Cain est retourné à Mobile et a décidé de faire revivre l’esprit des festivités de la Saint-Sylvestre de Mobile pendant la période plus traditionnelle précédant Carême, observée à la Nouvelle-Orléans. Cain et six membres originaux de TDS ont parcouru les rues de Mobile dans un chariot de charbon de bois décoré. Les membres de la troupe ont revêtu des tenues indiennes exagérées et Cain a mené le défilé improvisé habillé en chef Chickasaw fictif nommé Slackabamarinico. Cain est à la tête d’une parade de 16 anciens soldats confédérés qui se font appeler les Lost Cause Minstrels. Grâce à cette troupe, la mythologie de la Cause perdue allait devenir un élément central des festivités du Mardi Gras de Mobile pendant de nombreuses années. Cain était l’un des membres fondateurs de l’Ordre des Mythes, et l’emblème de la société, Folly chassant la Mort autour d’une colonne brisée, est considéré par beaucoup comme une autre invocation de la mythologie de la Cause perdue. La résurrection par Cain de la saison des réjouissances de Mobile a été largement admirée, et il est resté un des favoris des festivités locales jusqu’à la fin de sa vie. Cain est mort le 17 avril 1904 et a été enterré dans le cimetière Oddfellow, à l’extérieur de Bayou La Batre.