BJ Scott et ses talents font un véritable SHOW lors de la demi-finale de The Voice Belgique

Pour cette demi-finale, BJ Scott a quitté son siège de coach et a rejoint ses demi-finalistes Alec et Raphaël pour faire le show sur scène ! Le trio a repris un titre très cher au coeur de la coach. Sorti en 2018, "Give It Everything You Got" de Beth & Joe fait partie de leur album "Black Coffee". C’est lors de leur prestation que BJ Scott et ses finalistes ont pu faire le show et oublier le stress de la demi-finale ! Un moment d’exception à revivre !