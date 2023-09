BJ Scott et Mel Knapp en set acoustique sur Classic 21

Ce mardi 19 septembre dès 14h, Marie-Amélie Mastin accueillera BJ Scott et son ami Mel Knapp pour une session exclusive en direct dans Lunch Around the Clock.

Ensemble, ils viendront évoquer la mini tournée qu’ils font en ce moment ici en Belgique, juste avant le retour de BJ pour la 11e saison de The Voice Belgique.

Dans un communiqué, on peut lire : Quand BJ rentre chez elle, en Alabama, elle en profite toujours pour faire quelques petits concerts acoustiques et rejoindre sur scène ses amis musiciens dans les clubs et cafés concerts que l’on trouve un peu partout là-bas.

C’est lors d’un de ces concerts qu’elle eu un véritable coup de foudre musical pour un formidable musicien chanteur " Mel Knapp ".

Il jouait seul sur scène entouré d’instruments et de pédales d’effets de toutes sortes, avec une virtuosité teintée d’un feeling hors du commun.

Depuis, BJ n’avait qu’une seule envie, monter sur scène avec lui et pourquoi pas le ramener ici pour faire vivre ces moments magiques à son public Belge.

Un objectif qui sera atteint lors d’une mini tournée de concerts exclusifs en Belgique " BJ Scott & Mel Knapp "

Pour venir les applaudir, il reste encore des places pour certaines dates :