BJ Scott et Alec partagent la scène de The Voice Belgique une dernière fois lors de la finale

Pour cette grande finale, les coachs ont décidés de prendre place sur scène aux cotés de leurs finalistes. Lors ce moment unique, BJ Scott et Alec ont décidés de reprendre un magnifique titre de James Taylor : "You've got a friend". Lors de cette finale riche en émotion, le duo a fait revivre une magnifique balade des années 70' ! Un titre à succès qui dépasse la barre des 16 millions de vues sur YouTube ! BJ Scott on offert au public et aux téléspectateurs un moment inoubliable !