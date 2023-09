BJ Scott dément les rumeurs concernant son salaire dans The Voice

BJ Scott, coach dans The Voice sur La Une, répond aux questions de David Barbet pour l'émission "Le 6-8" sur La Une.

L'artiste parle de son admiration pour Loic Nottet : "Il y a des différences dans les générations, j'écoute ce que peut faire Loic Nottet. Je prends plaisir à écouter sa musique, il se dévoile dans les textes. Je cherche ce qui se passe dans sa vie à travers ses textes."

BJ Scott répond aussi à la rumeur concernant son salaire, un article de presse indiquait que la coach pouvait gagner jusqu'à 100.000 euros par saison de The Voice : "Cela aurait été chouette. Mon manager a envoyé un message à la direction en disant merci pour l'augmentation. On a fait des blagues sur ça. Je ne dévoile pas ce que je gagne. Disons que le chiffre est inexact. Je ne rentre pas dans ce canular, c'est le jeu du show business. Ce n'est pas vrai, je gagne loin de ce que gagne les français. Je suis satisfait de ce que la RTBF peut me donner."

BJ Scott dévoile aussi sa préférence entre la version adulte ou la version kids de The Voice : "Je suis plus adapté à la version adulte. Je n'ai pas beaucoup travailler avec les enfants. Je me sentais pas à la hauteur par timidité. Au début, on m'a demandé si cela pouvait m'intéresser, j'étais assez catégorique. En attendant mes collègues coachs, je pourrais peut-être changer d'avis à l'avenir."

Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision ainsi que le monde people, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.