Bixente Lizarazu invité sur le Tour de France : "Dans ma tête je suis un grimpeur mais j’ai un physique de sprinter"

Bixente Lizarazu était invité par les organisateurs du Tour de France 2022 ce mercredi pour assister à la 17e étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Ancien champion du monde 1998 et d’Europe 2000 avec l’équipe de France, Lizarazu – désormais consultant football pour la télévision française – connaît très bien la région.

"J’ai la chance de vivre dans un endroit qui est vraiment un endroit de vélo, le Pays basque. On a beaucoup de montagnes et les Pyrénées. D’ailleurs je connais très bien l’étape, j’ai déjà gravi tous les cols qui sont au programme ce mercredi", a réagi le Basque, passionné de vélo au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers.

"J’ai hâte de voir les vrais professionnels affronter ces cols. Dans ma tête, je me placerais dans la catégorie des grimpeurs. J’aime être en montagne et dans des endroits tranquilles mais j’ai plutôt un physique de sprinter", a encore souri Lizarazu, impatient de voir Pogacar et Vingegaard en découdre.

"Les deux étapes qui arrivent sont celles qu’il ne faut pas rater. Il y a un vrai duel et c’est vraiment intéressant", a ajouté Lizarazu, très impressionné par Wout van Aert. "Il est présent chaque jour. Il a une énergie incroyable, c’est un super champion."