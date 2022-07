Bixente Lizarazu à propos des Flames : " Une qualité défensive, de la rigueur et un esprit collectif"

L’ancien footballeur professionnel, aujourd’hui consultant sportif en France, Bixente Lizarazu a commenté le match entre l’équipe des Bleues et celle des Red Flames lors des phases de poule de l’Euro féminin. Notre journaliste Jérôme Helguers a croisé le sportif, aussi fan de cyclisme que de foot, sur les routes du Tour de France et il lui a demandé : "Alors, vous en pensez quoi de notre équipe des Flames ?"

Et Bixente s’est montré plutôt positif quant au niveau de l’équipe : "Je les ai trouvées fortes défensivement, disciplinées. Je ne m’attendais pas à ça car on pensait que l’Italie allait passer. L’Italie avait fait une bonne Coupe du Monde, elle semblait avoir une bonne défense. Elles ont craqué complètement contre la France. La Belgique a bien tenu tête à la France par sa qualité défensive, par son organisation tactique, sa rigueur, son esprit collectif et finalement elles se sont qualifiées. Elles font un beau parcours, maintenant ce sont les quarts de finale, ça va être plus difficile parce que le niveau s’élève. Les grosses équipes c’est l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, la France. C’est chouette pour elles qu’elles soient en quarts de finale déjà."