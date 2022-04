Bivouaquer, faire du trek et dormir en pleine nature : c’est possible en Belgique !

Les zones de bivouac sont en accès libre et gratuit ! L’accessibilité est également parfois réduite à une ou deux tentes, pour une nuit. Comme il n’est généralement pas possible de réserver son emplacement à l’avance (sauf exception, cfr. ci-dessus), la loi tacite " premier arrivé, premier servi " est donc d’application. Il va de soi que tout type de végétation doit être respecté et tout abandon de déchet est passible de poursuites judiciaires. En d’autres termes, il faut impérativement respecter la nature et ne laisser aucune trace de son passage.

Consultez les informations sur les nombreuses pages d’information des communes et du DNF pour préparer au mieux votre séjour en forêt.