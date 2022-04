"BISOU" la méthode pour éviter les achats compulsifs

De nos jours, très rares sont les personnes à n’avoir jamais cédé face à une envie qui se transforme en achat compulsif… Il est vrai qu’avec les stratégies marketing mises en place de plus en plus performantes et surtout avec la possibilité de faire des achats en ligne en un clin d’œil, il est difficile de ne pas se soumettre à la tentation ; au plus grand désespoir de votre compte bancaire.

C’est la raison pour laquelle deux Françaises ont développé, dans un livre portant sur la surconsommation, une méthode afin de lutter contre ce fléau sous le nom de : BISOU.

Il s’agit d’un moyen mnémotechnique qui regroupe donc 5 questions à se poser avant d’acheter un article. Attention, si vous avez du mal à y répondre, il est fort probable que le produit ne doive pas être acheté…