"Bison futé voit rouge" : d’où vient ce fameux Bison qui vous aiguille sur les routes de France pendant les vacances ?

Comme chaque été, la France fait partie des destinations de vacances les plus prisées des Belges. Chaque année, ils sont des milliers à remplir leur voiture de vêtements, maillots de bain et crème solaire et à descendre à la plage ou dans les montagnes. Et ils sont aussi des milliers à prendre leur mal en patience dans les kilomètres de bouchons. Pour tenter de les éviter, beaucoup consultent au préalable les prévisions de Bison futé ou les écoutent sur leur parcours.

"Bison futé"… mais d’où vient ce nom farfelu ?

Revenons tout d’abord sur la naissance de cet organisme.

Le marché automobile français explose dans les années 50. Après la guerre, de plus en plus de Français investissent dans l’achat d’un véhicule et profitent de leur temps libre pour organiser des escapades. Naturellement, les routes s’encombrent de plus en plus, en particulier les week-ends, et les autorités créent en 1968 le Centre national d’Information routière de la Gendarmerie (CNIRG). L’objectif est de recueillir, analyser et diffuser l’information routière pour fluctuer le trafic.