Birmanie : selon la junte, les opposants birmans exécutés méritaient "plusieurs peines de mort"

La Birmanie a procédé à l’exécution de quatre condamnés à mort, dont le pionnier du rap et ancien député du parti pro-démocratie d’Aung San Suu Kyi, Phyo Zeya Thaw, et de la figure d’opposition, Kyaw Min Yu, dit "Jimmy", sans préciser ni comment ni quand ces peines de mort ont été appliquées.

Selon le porte-parole, les attaques orchestrées par Phyo Zeya Thaw ont contribué à la mort de 21 personnes – neuf membres des forces de l’ordre et douze civils.

Depuis le coup d’Etat du 1er février 2021, des dizaines de personnes ont été condamnées à mort par des tribunaux dont la légitimité a été remise en cause par la communauté internationale, mais aucune exécution n’avait eu lieu.

Après l’annonce lundi des exécutions par un média d’Etat, l’ONU a condamné ces actions "cruelles et régressives", tout comme les Etats-Unis, la France et l’Asean.

Depuis sa prise de pouvoir, la junte birmane, régulièrement accusée d’atrocités, poursuit une répression sanglante contre ses opposants avec plus de 2000 civils tués et plus de 15.000 arrêtés depuis le coup d’Etat, selon une ONG locale.