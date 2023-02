Birmanie : les nettoyeurs des rivières de Rangoun découvrent de tout... plastique, canettes et cadavres.

Ma Ngal, dont le mari menuisier est au chômage, a commencé à sillonner le Pazundaung parce qu'elle ne parvenait plus à vendre des légumes et du poisson au marché comme avant. "Je n'avais pas dit à mes parents et ma famille que nous faisions ce travail", raconte la femme de 41 ans. "Mais ils l'ont su et j'ai dû leur expliquer que je le faisais pour ma famille."

Une bonne journée peut rapporter jusqu'à 30.000 kyat, soit 13 euros. Mais la plupart du temps, la paie se situe autour de 3 dollars. "Avant que nous commencions à travailler ici, il y avait beaucoup de plastique, de canettes et de bouteilles", décrit Kyu Kyu Khine, 39 ans, qui auparavant ramassait les détritus dans les rues de Rangoun pour les revendre. "Les gens n'ont aucune discipline sur comment bien jeter ses déchets. Cela tue les poissons", s'indigne-t-elle.