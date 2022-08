Birmanie : La junte au pouvoir torture en prison les opposants au coup d’État, dénonce Amnesty

Une femme transgenre, interrogée durant trois jours, n’a reçu ni eau ni nourriture. "Dès que j’utilisais des pronoms féminins pour parler de moi, ils me disaient que j’étais gay donc que je devais aimer ça, et ils me mettaient leurs organes génitaux sous les yeux", explique-t-elle. Les agents l’ont aussi dévêtue, ont scruté son corps dénudé et se sont moqués d’elle.

Les avocats interviewés par Amnesty International ont aussi indiqué avoir parfois dû verser des pots-de-vin pour obtenir des informations sur le lieu de détention de leurs clients.

Les centres pénitentiaires du pays sont surpeuplés (50 détenus dans une cellule prévue pour 10). Depuis le 1er février 2021, l’armée a procédé à plus de 14.500 arrestations et tué plus de 2000 personnes, selon l’Association d’aide aux prisonniers politiques (AAPP).

Près d’un tiers des 2100 tués sont morts en détention militaire, la plupart à la suite de mauvais traitements, a pour sa part souligné la Haute-Commissaire de l’Onu aux droits humains, Michelle Bachelet, dans sa déclaration dénonçant l’exécution par la junte de quatre prisonniers. La peine de mort n’avait plus été appliquée en Birmanie depuis plus de 30 ans.

L’ONG appelle dès lors le Conseil de sécurité des Nations unies à intensifier la pression sur l’armée birmane et à saisir la Cour pénale internationale, instaurer un embargo mondial sur les armes "ainsi que des sanctions ciblées".