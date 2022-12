Birmanie : la junte accuse l’ONU de vouloir "déstabiliser" le pays

La junte au pouvoir en Birmanie a dénoncé vendredi la résolution adoptée mercredi par le Conseil de sécurité de l’ONU et demandant la fin des violences et la libération des prisonniers politiques, dont l’ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, accusant l’Onu de vouloir "déstabiliser" le pays.

Le Conseil de sécurité a adopté, pour la première fois, cette résolution sur la situation en Birmanie, la Chine et la Russie ayant renoncé à leur droit de veto, qu’elles avaient utilisé auparavant pour bloquer d’autres projets de résolution sur la Birmanie. Le Conseil de sécurité n’était jamais parvenu à surmonter ses désaccords sur ce pays pour adopter une résolution, notamment en raison des veto russe et chinois, et n’avait jamais dépassé le stade des déclarations formelles.