Birmanie: l'ONU dénonce des crimes contre l'humanité

Certaines de ces violations "pourraient être assimilés à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité", estime l'ONU, qui a pour habitude de laisser le soin aux tribunaux de trancher.

"Nous avons vraiment été en mesure d'identifier l'existence d'un mode opératoire au cours de l'année écoulée, qui montre qu'il s'agit d'attaques systématiques coordonnées et planifiées, et qu'il existe des indications claires qu'il pourrait s'agir de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat, Ravina Shamdasani, lors de la présentation du rapport.

Plus d'un an après le coup d'Etat du 1er février 2021 qui a renversé Aung San Suu Kyi et mis fin à une parenthèse démocratique de 10 ans, la Birmanie reste plongée dans le chaos. Des milices anti-junte ont pris les armes contre les généraux qui étouffent dans le sang la contestation.

Mme Shamdasani a également souligné qu'avant le coup d'Etat, le Haut-Commissariat avait déjà "parlé du fait que la Tatmadaw (forces armées birmanes) avait commis des crimes contre l'humanité en relation avec le traitement des Rohingyas", minorité musulmane du pays.