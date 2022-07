Birmanie: l'Onu condamne les exécutions par la junte, une mesure "cruelle et régressive"

Elles "constituent des violations cruelles des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et des garanties à un procès équitable. Si les militaires étendent leur massacre, ils ne feront que s'enliser davantage dans la crise qu'ils ont eux-mêmes créée", a relevé Mme Bachelet.

Les quatre personnes exécutées avaient été condamnées pour des "actes de terreur brutaux et inhumains" et les exécutions ont suivi "les procédures de la prison", a affirmé le journal d'État Global New Light of Myanmar, sans préciser comment ni quand elles ont eu lieu.