Birmanie : l’attaque aérienne a fait au moins 130 morts, selon de nouvelles estimations

Plusieurs médias, la BBC en Birman, The Irrawady et Radio Free Asia, ont également mentionné le chiffre de 130 morts, tandis que les Nations unies parlent d’au moins une centaine de morts. CNN quant à elle parle de plus de 160 morts, citant un chiffre donné par un ancien député maintenant exilé.

La junte au pouvoir a reconnu, dans la nuit de mardi à mercredi, "qu’il pourrait y avoir des personnes portant des vêtements civils", sans évoquer de bilan, par l’intermédiaire de son porte-parole, Zaw Min Tun. Mais l’armée a insisté qu’elle visait un rassemblement d’opposants armés – l’ouverture d’un bureau des forces de défense du peuple (PDF), qu’elle qualifie de "terroristes". Certains des morts étaient des combattants anti-coup d’État en uniforme, a assuré le représentant.

"D’après les informations que nous avons obtenues sur le terrain, les personnes tuées ne le sont pas uniquement à cause de notre attaque. Il y avait des mines plantées par les PDF autour de cette zone", a affirmé le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun.

La junte birmane a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi en février 2021, réprimant les opposants et des groupes armés dans des opérations ont fait plus de 3200 morts, selon une organisation locale de surveillance des droits de l’homme. Selon l’Institut international d’Études stratégiques (IISS), l’armée birmane a mené un total de 689 attaques par avion ou par drones depuis le coup d’État.