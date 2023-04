Birmanie : "Des frappes aériennes de la junte sur des civils, il y en a presque tous les jours"

On redoute jusqu’à une centaine de morts, dont des dizaines de femmes et d’enfants, dans ce qui est l’une des attaques aériennes les plus meurtrières en Birmanie depuis le coup d’Etat de 2021. La junte militaire au pouvoir a confirmé en être à l’origine, provoquant la condamnation de la communauté internationale.

Cette frappe meurtrière, dont l’ampleur a provoqué un tollé, est loin d’être un évènement isolé. L’ONU en avait dénombré plus de 300 en 2022. "C’est simple, il y en a presque tous les jours", affirme Bénédicte Brac de la Perrirère, anthropologue au Centre Asie du Sud-Est du CNRS. "Outre ces frappes, ils brûlent les villages, mettent le feu aux réserves de nourriture, semences de riz, etc. Quand les militaires arrivent, les gens fuient, et donc vivent dans la jungle, avec des difficultés de plus en plus grandes", déplore-t-elle.

Des manifestations aux milices

La spécialiste qui s’est rendue plusieurs fois sur le territoire birman explique que l’essentiel de la population est toujours derrière la résistance, "mais la répression est tellement forte que les manifestations du début se sont taries, et l’opposition s’est organisée en opposition armée. Les manifestants se sont ainsi transformés en milices dans tout le centre de la Birmanie. Le reste des représentants élus ont formé un gouvernement parallèle qui travaille virtuellement et coordonne les différentes forces d’opposition et notamment les armées ethniques […] Si bien qu’aujourd’hui, près de la moitié du territoire birman n’est plus contrôlée par les militaires de la junte, au point qu’ils ne peuvent plus y envoyer de troupes. Donc ils bombardent."

"Ce dernier bombardement, c’est la marque d’une force locale qui a peut-être fait quelques coups d’éclat récemment, c’est donc une rétorsion et une manière de terroriser les populations des places fortes de la résistance", ajoute-t-elle.

Des civils systématiquement ciblés

Phil Robertson, directeur adjoint pour l’Asie de l’organisation Human Rights Watch, précise lui que cette région du centre est d’une grande importance pour les militaires birmans, "car c’est là qu’ils recrutent traditionnellement. Les Birmans de Sagaing, qui sont pauvres mais fiers, rejoignaient autrefois les rangs de l’armée birmane. C’était une région où les militaires birmans cherchaient des recrues. Aujourd’hui, la situation s’est complètement inversée. Les militaires birmans pensent donc que s’ils parviennent à contrôler certaines de ces régions centrales, ils pourront peut-être renverser le cours de l’insurrection contre eux."

"Ça fait partie d’un schéma plus large que nous observons à travers la Birmanie, où les forces de sécurité ciblent les civils de manière systématique. Il s’agit de crime contre l’humanité. Et ça appelle une enquête internationale urgente pour faire toute la lumière sur ce qui s’est passé ici et sur d’autres atrocités commises au cours des derniers mois", ajoute-t-il.

Effet dissuasif ou résistance renforcée ?

Pour Phil Robertson, cette frappe meurtrière risque d’avoir un effet dissuasif sur l’ensemble de la population du pays : "Je pense qu’à l’avenir, les communautés hésiteront à organiser des rassemblements de quelque nature que ce soit, sachant qu’elles pourraient être bombardées, qu’elles pourraient être attaquées".

Bénédicte Brac de la Perrirère affirme, elle, que la résistance est prête à tout pour gagner le combat : "Il n’y a pas de signe qu’ils s’épuisent ou lâchent pour le moment, ils sont extrêmement déterminés, mais contrairement à la junte qui bénéficie d’importations d’armes, notamment des Russes, en face, ils financent eux-mêmes leur résistance, avec la diaspora notamment. La communauté internationale les a complètement délaissés et ils sont amers de cela".

Embargo sur armes et carburant

"Nous ne pouvons pas nous contenter de rester les bras croisés en espérant que les choses s’améliorent", avertit le directeur adjoint pour l’Asie de l’organisation Human Rights Watch, "la communauté internationale continue de faire des déclarations. Mais les Birmans ont compris qu’une simple déclaration ne signifie rien. Il faut des actions concrètes. Dans l’idéal, ça permettra de relancer les efforts visant à obtenir un embargo international sur les armes à l’encontre de la junte birmane."

Parmi les autres leviers également réclamés par l’ONG Amnesty International, un embargo international sur la livraison de carburant d’aviation à la junte. Depuis fin 2022, le Canada a interdit l’exportation ou la livraison de kérosène à la junte birmane. Et les Etats-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions contre des entreprises et des personnes mises en cause dans la chaîne d’approvisionnement.

Sans cela, Phil Robertson entrevoit une intensification de la guerre civile en cours : "Il est clair que l’armée de l’air birmane est utilisée pour attaquer des cibles civiles. Il faut donc prendre des mesures pour la priver des ressources de base dont elle a besoin pour fonctionner […] Nous entrons dans une situation où aucune des parties ne concède quoi que ce soit, où des attaques ont lieu chaque jour dans tout le pays. Et je m’attends à ce que la situation s’intensifie encore."