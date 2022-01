Birmanie : Aung San Suu Kyi accusée de fraude électorale un an après le coup d'État

Aucune preuve fournie

L'ex-dirigeante a été assignée à résidence pendant 15 ans avant de devenir la cheffe du gouvernement en 2016. Elle a d'abord été très populaire auprès de la population. En novembre 2020, son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND) a remporté les élections législatives avec une large majorité.

Mais les militaires, qui avaient dirigé la Birmanie avant que la lauréate du Prix Nobel de la paix ne prenne le pouvoir, ont organisé un coup d'Etat le 1er février 2021 et annulé les élections, arguant qu'il y avait eu fraude lors de celles-ci. Cependant, aucune preuve n'a encore été fournie et des observateurs internationaux ont estimé que le scrutin s'était globalement déroulé de manière libre et équitable.

Pour marquer le premier anniversaire du putsch, mardi, des activistes ont appelé à des grèves silencieuses. Les autorités ont averti que de telles actions pourraient désormais être qualifiées de haute trahison, un crime passible de la peine de mort.