Birmanie : 80 Rohingyas arrêtés après avoir tenté de fuir le pays

La Malaisie, à population majoritairement musulmane, est une destination privilégiée pour les Rohingyas qui cherchent à fuir les persécutions. Une enquête est en cours, a précisé cette même source. S’ils sont poursuivis, ils peuvent risquer jusqu’à deux ans de prison.

Des informations encore non vérifiées font état d’un autre groupe de 120 personnes, trouvées par un navire de la marine birmane alors qu’elles étaient sur un bateau au large de Mudon, également dans l’Etat de Mon.

La répression violente contre les Rohingyas en 2017 avait forcé quelque 750.000 d’entre eux à fuir la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh.

Cinq ans plus tard, la plupart d’entre eux vivent toujours dans des camps aux conditions difficiles, et sont de plus en plus mal acceptés par la population locale.