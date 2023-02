"Birdy", le film culte inspiré d'une histoire vraie avec Nicolas Cage dans Classic Ciné

Grand Prix du Jury au Festival de Cannes en 1985, Birdy est l'un des films les plus reconnus du réalisateur anglais Alan Parker. Classic Ciné vous propose de le (re)découvrir le mercredi 14 février à 20h40 sur La Trois.

Que raconte Birdy ?

Malgré leurs différences, Al et Birdy sont devenus inséparables. Dans leur banlieue défavorisée de Philadelphie, Al, sportif, exubérant et populaire, ne pense qu’à séduire les filles, quand Birdy, réservé et étrange aux yeux des autres, voue une admiration sans bornes aux oiseaux... Mais la guerre a mis fin au temps de l’insouciance et les deux amis ont vécu le traumatisme du Viêt Nam. Revenu défiguré, Al est appelé à l’hôpital militaire pour aider Birdy : totalement mutique, il semble persuadé d’être une créature pouvant voler...

Adapté du roman Birdy de William Wharton, publié en 1978, le film éponyme s'inspire de l'histoire vraie de l'auteur. Ce dernier raconte sa propre expérience de soldat durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le livre, il décide de situer l'intrigue durant la guerre du Vietnam pour coller davantage à l'époque. Après les succès retentissants de Midnight Express et The Wall, le cinéaste anglais Alan Parker adapte cette oeuvre et marque les esprits, notamment grâce à son duo de comédiens, Nicolas Cage et Matthew Modine.

Au début, Matthew Modine avait d'ailleurs auditionné pour le rôle de Al, mais le réalisateur décida de lui offrir le rôle principal. Quant à Nicolas Cage, c'était son premier vrai rôle dramatique. Au début de sa carrière, l'acteur culte dévoile sa préférence pour la méthode de l’Actor's Studio. La légende raconte que le comédien était tellement impliqué dans ce film qu'il se serait fait arracher deux dents, et ce sans anesthésie, pour le rôle de Al.