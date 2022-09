Birds of Prey : un DC féministe avec Margot Robbie alias Harley Quinn bientôt sur Tipik

C’est également sur l’écran que le film se démarque : les couleurs saturées fusent à gogo animant l’image dans un esprit cartoonesque. Toujours sur le site AlloCiné, Cathy Yan explique s’être inspirée principalement d’Orange mécanique et Taxi Driver.

Son objectif ? Insuffler à Birds of Prey un côté à la fois vintage et moderne. La réalisatrice explique : "L'idée, c'était que l'on se sente dans un environnement familier, mais aussi complètement plongés dans un univers parallèle. Avec le chef décorateur, K. K. Barrett, qui est un véritable génie, on a beaucoup parlé de cet aspect et de quelles technologies on voulait dans le film. Par exemple, les voitures sont essentiellement des voitures des années 1990, les téléphones portables ne sont pas trop récents... On voulait des choses familières, mais pas trop non plus. Les vêtements sont d'inspiration seventies, mais avec une vibe très contemporaine. On voulait vraiment qu'une forme d'étrangeté règne sur l'atmosphère du film".