"Bird in The Hand" de Rival Sons se dévoile en images !

"La saga continue avec une autre préquelle dans notre nouvelle vidéo", a expliqué le guitariste Scott Holiday.

"Jay et moi nous sommes associés pour écrire et produire cette vidéo, et nous avons également travaillé avec notre ami Kurt Kubicek. Le tout a été tourné dans notre jardin, dans les collines d’Hollywood… juste à côté du Sunset Strip et du célèbre Whisky A Go Go, en fait ! Nous avons trouvé cette incroyable maison du milieu du siècle qui sert de décor à la majeure partie de la vidéo. C’était incroyable de faire ces petites vignettes. Très amusant. Tout a été créé avec des budgets très réduits. Mais les limites nous obligent à être créatifs et concentrés. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des amis, une équipe et des collaborateurs talentueux qui se passionnent pour nos vidéos… ce qui est la seule façon de les réaliser. Je pense que lorsque vous regardez la série de clips, vous pouvez ressentir l’amour qui y a été mis."

Le chanteur Jay Buchanan a ajouté : "'Rapture' était une préquelle à 'Nobody Wants To Die' et 'Bird In The Hand' est une préquelle à 'Rapture'. Les personnages sont les mêmes, mais la partie de l’histoire est différente. Nous avons eu beaucoup de plaisir à écrire et à produire ces vidéos avec des réalisateurs et une équipe formidables. Avec la production de clips, nous sommes vraiment dans une situation idéale où nous ne connaissons pas les règles et où nous n’avons donc pas peur de les enfreindre. Nous verrons bien où cela nous mènera".