BIOTOPIA - Une expo du Pavillon du 18/06 au 27/11

BIOTOPIA, contraction de Biotope et Utopie, fait allusion au besoin de créer de nouveaux récits, de questionner nos manières de coexister. L’exposition nous fera dialoguer avec le monde du vivant et proposera d’explorer comment les sociétés non-humaines peuvent nous apprendre à mieux vivre ensemble et à créer des technologies plus respectueuses de l’environnement. Au travers d'oeuvres, de projets de recherche et d’innovation technologique mais aussi d’expériences interactives avec le public, c’est un univers d’une richesse inouïe qui s’ouvre à nous.

Vivre comme une chèvre grâce à un exosquelette et un estomac artificiel (GoatMan - Thomas Thwaites), interagir avec les arbres (Econtinuum - Thijs Biersteker), entendre les sons émis par des vers à bois (25 woodworms - Zimoun)…