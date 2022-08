BIOTOPIA s'inspirer des êtres vivants pour un monde meilleur. Démonstration au Pavillon à Namur

Du côté du Lab on découvre différents biomatériaux créés à partir de déchets ou de ressources naturelles. Les vêtements à base de pelure d’orange et les objets à base de noyaux d’olive du collectif Remix el Barrio dont on a déjà parlé ici ou les myco-cendriers à base de mégots de cigarette traités avec des champignons de la start-up belge PuriFungi. Plus flamboyantes, les porcelaines du Laboratorium KASK, colorées à partir de nanostructures de pigments biologiques, la mélanine, recréent les effets d’iridescence des coléoptères et des papillons. La comparaison est bluffante comme l’ensemble de BIOTOPIA qui atteste les valeurs d’interdépendance plutôt que de concurrence et ouvre des perspectives tangibles avec des innovations technologiques plus respectueuses de l’environnement.

BIOTOPIA au Pavillon à la Citadelle de Namur jusqu’au 27 novembre 2022