Biopic sur Bruce Lee : Ang Lee confie le rôle de l’icône du kung-fu à son fils

Bruce Lee aura droit à un nouveau film retraçant sa carrière et sa vie. Aux commandes, on retrouvera le directeur taïwanais Ang Lee qui mettra en scène son propre fils Mason Lee dans le rôle du célèbre artiste martial et acteur, a confirmé Deadline.

Produit par Sony 3000 Pictures, ce nouveau biopic sera mis en scène par Ang Lee. Triplement oscarisé, le réalisateur est principalement connu pour Le secret de Brokeback Mountain et L’Odyssée de Pi. Pour incarner la légende des arts martiaux, Ang Lee s’est tourné vers son fils, Mason Lee, ayant déjà joué dans plusieurs films en Chine, et s’étant fait une notoriété en occident grâce à son rôle dans Very Bad Trip 2. Ce n’est pas la première fois que le père et le fils collaborent. En effet, Mason Lee s’était retrouvé à l’affiche du film Un jour dans la vie de Billy Lynn, réalisé par Ang Lee. Selon Deadline, Mason Lee s’entraînerait déjà depuis trois ans pour ce rôle.

Ang Lee s’est aussi exprimé à Deadline sur l’admiration qu’il porte sur Bruce Lee :

Ni entièrement américain ni entièrement chinois, Bruce Lee a créé un pont entre l’Est et l’Ouest, et a également fait connaître le Kung-Fu chinois au monde. Il était un scientifique du combat et un performeur emblématique qui a révolutionné à la fois les arts martiaux et le cinéma d’action.

Pour l’écriture du scénario, Ang Lee collaborera avec Dan Futterman, scénariste du film Truman Capote. Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, sera de son côté créditée comme productrice du film.