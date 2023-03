Biopic Elvis : une bande originale deluxe avec encore plus de titres chantés par l’acteur Austin Butler

C’est ce 7 mars qu’est sortie la version Deluxe de la bande originale du biopic Elvis, avec l’acteur Austin Butler dans le rôle principal.

Et en plus des titres que vous aviez déjà pu entendre sur la version d’origine, 15 chansons ont été ajoutées, dont 4 enregistrements inédits de classiques du King : “Blue Suede Shoes”, “Heartbreak Hotel”, “Crawfish” (enregistré en direct pendant le tournage) et “Are You Lonesome Tonight ?”

On peut aussi découvrir la performance vocale d’Austin Butler sur “Fly Away Weave” une réinterprétation du traditionnel "I’ll Fly Away" avec quelques éléments de "That’s All Right" et “That Black Snake Moan” de Blind Lemon Jefferson. C’est aussi sur ce titre qu’on peut distinguer les voix de Gary Clark Jr., Shannon Sanders, the Nashville Urban Choir, Shonka Dukureh, Lanesha Randolph, et le compositeur du film, Elliott Wheeler.

D’autres "mash-ups" qui figuraient uniquement dans le film de Baz Luhrman ont été ajoutés. Parmi ceux-ci, on notera l’audacieux "Toxic Las Vegas", un mélange de "Toxic" de Britney Spears et de "Viva Las Vegas" d’Elvis, interprété par Jamieson Shaw, et aussi “Backstreet Bossa Nova” un remix de “Backstreet’s Back” des Backstreet Boys avec “Bossa Nova Baby" du King, par Daisy O’Delln, à écouter ci-dessous :