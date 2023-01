À la réalisation du biopic, on retrouve le duo à qui on doit le long-métrage sur l’adolescence de John Lennon, "Nowhere Boy" : Sam Taylor-Johnson (qui a également signé la saga "50 Shades of Grey") et le scénariste Matt Greenhalgh.

Studio Canal, qui produit "Back to Black", a précisé que le biopic portera sur la carrière de l’interprète de "You Know I’m No Good" de ses débuts jusqu’au succès phénoménal de son second album. Étant donné que ce dernier s’inspire de son histoire d’amour passionnelle mais extrêmement controversée avec Blake Fielder-Civil, le mariage qui a plongé la chanteuse dans les abysses de ses addictions sera évoqué.