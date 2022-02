BioNTech va produire des vaccins anti-covid dans des unités mobiles en Afrique

L'entreprise de biotechnologie allemande BioNTech va produire des vaccins contre le coronavirus au sein d'unités mobiles en Afrique. Les modules permettant la production du sérum ont été présentés mercredi dans la ville allemande de Marbourg, où BioNTech fabrique déjà des vaccins avec la firme pharmaceutique Pfizer.

La présentation des unités mobiles s'est déroulée en présence des présidents du Rwanda, Paul Kagame, du Ghana, Nana Akufo-Addo et du Sénégal, Macky Sall, ainsi que du patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus et de la ministre allemande de la Coopération au développement, Svenja Schulze.

Objectif : répondre aux besoins nationaux et régionaux

L'objectif des unités mobiles est de parvenir à une production indépendante de vaccins "pour répondre aux futurs besoins nationaux, régionaux et continentaux en matière de protection de la santé", ont souligné les responsables politiques.

Les unités mobiles consistent en deux modules, composé chacun de six containers. Chaque unité nécessite quelque 800 mètres carrés pour y disposer l'infrastructure nécessaire à la production de vaccin.

Dans un premier temps, BioNTech espère y produire jusqu'à 50 millions de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech, avant d'élargir la production à des vaccins contre la malaria et la tuberculose.

Il est prévu fournir des unités mobiles au Rwanda, au Sénégal et en Afrique du Sud, en concertation avec les pays concernés et l'Union africaine. La première unité devrait être livrée au cours du second semestre 2022 et la production débuter 12 mois après la livraison.

BioNTech entend gérer la production et employer son propre personnel dans les unités mobiles, mais les connaissances seront transmises à des partenaires locaux.