Bioluminescence : des animaux capables de produire leur propre lumière

Nous sommes des êtres avides de lumière : sans elle, notre peau manque de vitamine D et notre sommeil, notre humeur et notre productivité peuvent être perturbés. Si nous sommes souvent dépendants de la météo pour obtenir notre dose de luminosité naturelle, certains animaux ont évolué de telle manière à produire eux-mêmes de la lumière : on parle alors de bioluminescence.