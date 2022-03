Biographie musicale de Joseph Haydn (1/2)

La vie à la maîtrise n’est pas toujours rose. Reutter est un maître sévère… et avare ! Les enfants ne mangent pas toujours à leur faim… Plus tard, Haydn évoquera les moments difficiles qu’il passa dans cette école, mais relatera aussi "les bonnes farces qu’il y joua", certainement en compagnie de son frère cadet Michael, lui aussi choriste à la maîtrise. Michael Haydn deviendra également compositeur : on lui doit plus de 800 œuvres, essentiellement religieuses. Parmi ses compositions instrumentales, on compte 41 symphonies.