Biographie musicale de Franz Schubert, l'un des compositeurs les plus prolifiques du XIXe siècle

À l’occasion des Schubert Days à Flagey, Anne Hermant nous propose une biographie musicale du maître viennois, en compagnie de Salieri, Hüttenbrenner, Liszt, Schöggl, Beethoven, Brahms, Ernst, Webern et... Schubert !

Si l’on sait que Mozart nous a quittés très jeune, à l’âge de 35 ans, on oublie parfois que Franz Schubert a eu une vie encore plus courte puisqu’il est mort à 31 ans.

Pourtant, Schubert est l'un des compositeurs les plus prolifiques du XIXe siècle : sa production musicale comprend plus de 1000 œuvres ! La plus grande partie de son œuvre n'ayant été éditée et jouée en public que bien après sa mort, et Schubert n’ayant pratiquement jamais quitté la ville de Vienne, sa renommée auprès de ses contemporains fut limitée et sa reconnaissance ne dépassa guère son cercle d’intimes, même si certains lieder connurent un grand succès.

Aujourd’hui, Schubert est une star ! Il a retrouvé sa juste place au côté des grands musiciens du classicisme viennois, Haydn, Mozart et Beethoven. Plusieurs de ses compositions sont même devenues de véritables tubes de la musique classiques, et on ne sait que choisir parmi tous les chefs-d'œuvre qu’il nous a laissés !

Voici un petit bijou, Ständchen, écrit pour une formation inhabituelle : contralto, chœur de femmes et piano.