Biographie musicale de Dmitri Chostakovitch : Chostakovitch & Cie

Du 25 au 27 février, Bozar et le Belgian National Orchestra nous proposent un événement dédié à Dmitri Chostakovitch. A cette occasion, Musiq3 met le grand compositeur russe à l’honneur avec des retransmissions de concerts, ainsi que des chroniques et des émissions dédiées à Chostakovitch et à la musique russe.

Et c’est l’Odyssée qui ouvre le bal avec une biographie musicale en deux parties, biographie concoctée par Anne Hermant, et qui fera la part belle aux amis et à l’entourage musical de notre compositeur du jour.

Pour nous mettre en bouche, la thématique commence par une courte pièce originale pour orchestre d’harmonie, un manuscrit retrouvé après la mort du compositeur. Le jeune Chostakovitch de 22 ans réalise ici une transcription pleine de verve et d’humour d’une Sonate pour clavecin de Scarlatti.