Biographie du cofondateur du magazine Rolling Stone : Jann Wenner, BJ Scott revient sur son histoire

Jann Wenner est comme le fromage de Herve. On l’aime ou on le déteste, mais il est indiscutablement lié à l’histoire culturelle. Il est le cofondateur du magazine Rolling Stone et vient de publier une autobiographie. "Like a Rolling Stone" est un titre évident pour ses nouvelles mémoires de l’homme à l’origine du magazine musical de pop culture créé en 1967 et qui l’a dirigé (à des degrés divers) pendant un demi-siècle.

Bien qu’ils se soient parfois taquinés sur la propriété de l’appellation, Jann Wenner et Mick Jagger, l’un de ses amis les plus célèbres, l’ont empruntée à d’autres : Wenner et son cofondateur Ralph J. Gleason ont emprunté le nom à Bob Dylan. Jagger et son cofondateur, Keith Richards, l’ont emprunté à Muddy Waters. Il est indéniable que Wenner a fait preuve d’une grande vision lorsqu’il a créé, à l’âge de 21 ans, une publication qui traitait le rock et la politique comme des sujets méritant également un examen sérieux. Son sens du talent l’est tout autant. Wenner a découvert et/ou considérablement stimulé Hunter S. Thompson, Tom Wolfe, Annie Leibovitz, Mark Seliger, William Greider, Greil Marcus et d’autres écrivains et photographes dont le travail dans Rolling Stone a fait leur carrière.