Biodiversité : MSC (géant du transport maritime) modifie ses itinéraires pour éviter les collisions avec les baleines bleues du Sri Lanka

Les défenseurs de la nature ont salué vendredi la décision d’un géant du transport maritime de modifier ses voies de navigation pour éviter les collisions avec les baleines bleues, les plus grands mammifères du monde, dans les eaux du Sri-Lanka.

La Mediterranean Shipping Company (MSC), basée à Genève et l’un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde, a annoncé jeudi qu’elle avait volontairement modifié ses itinéraires autour du Sri Lanka pour réduire le risque d’accidents impliquant des baleines, des dauphins et des marsouins. Selon MSC, cette mesure pourrait réduire le risque de collision de 95%.

Elle a également ordonné à ses petits navires de ravitaillement de la région de ralentir à 10 nœuds dans les habitats des baleines bleues.