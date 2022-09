Biodiversité: il faut de tout pour faire un monde?

Un moustique qui rôde près de l’oreiller et… PAF!? Un coup de bouquin peut sauver des heures de sommeil. Oui, mais… Et la biodiversité? Et les études qui disent que les insectes se font plus rares? Que la nature va mal? Mais au fait… Va-t-elle vraiment mal, alors que les faucons pèlerins reviennent et que le loup fait son grand retour?

Cet épisode du podcast "Après nous, les mouches?" décode ce paradoxe, ces signaux apparemment contradictoires. Il croisera, à l’orée des bois, des scouts, des chauves-souris et des moutons qui ont échappé au loup. Ce loup que certains adoreraient apercevoir et d’autres adoreraient empailler. Parce que la biodiversité, c’est à la fois une histoire d’amour et de cohabitations délicates, de frictions.

En voici quelques échos, dans un bol d’air et de son.

"Après nous, les mouches?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, disponible sur Auvio et vos plateformes habituelles. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches!" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec, "Après nous les mouches"

Avec les louveteaux de la 32e unité de Sombreffe, Steven Lemaire et Jean-Yves Paquet (Natagora), Mathieu Halford (Natagriwal), Michaël Rood et ses brebis à Jalhay.

