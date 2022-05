Biodiversité : des nichoirs sous le pont ferroviaire à Poix-Saint-Hubert

Dans le cadre du vaste chantier de modernisation de l’axe Bruxelles-Luxembourg, Infrabel, le gestionnaire d’infrastructure vient de reconstruire à Poix-Saint-Hubert, un pont ferroviaire qui surplombe la Lhomme. Des travaux qui ont entraîné la disparition de cavités dans lesquelles nichent certains oiseaux. Pour restaurer leur habitat, Infrabel y a installé une dizaine de nichoirs destinés à accueillir les " cincles plongeurs ".

Un projet mené avec le WWF. " C’est important de restaurer l’habitat des oiseaux car il y a deux ans, le WWF a publié le rapport " Planète vivante " avec des chiffres spécifiques à notre pays et on a constaté que le déclin des populations d’oiseaux était le plus important, avec moins 30% des populations ces 30 dernières années ", explique Déborah Van Thournout, porte-parole de WWF Belgique.

Le projet de Poix-Saint-Hubert n’est pas un cas isolé comme le rappelle Infrabel : " Des abris destinés à accueillir des oiseaux et/ou mammifères ont été intégrés à d’autres bâtiments et ouvrages d’art ; Citons par exemple les nichoirs pour martinets noirs dans le nouveau pont de la gare de Waterloo, les nids pour hirondelles à Namur ou encore les gîtes pour chauves-souris à Watermael-Boitsfort ".