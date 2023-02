Biodégradables, upcyclées ou durables : les sneakers passent en mode green.

Les grandes marques de sneakers proposent à tour de rôle des modèles plus durables mais n'ont pas encore trouvé la recette - ni la matière - miracle qui révolutionnera à coup sûr l'une des industries les plus polluantes.

Ce sont finalement de plus petits acteurs qui tentent de se réinventer avec des innovations toutes plus originales et éco responsables les unes que les autres. C'est le cas de la marque Ashoka Paris, qui propose des sneakers en résidus de pommes et de céréales, P448, qui vient d'introduire des baskets en peaux de pommes issues de vergers italiens, ou encore MoEa, qui se concentre sur des sneakers éco-responsables, véganes et recyclables partiellement fabriquées à base de plantes et de fruits.