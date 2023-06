Biocarburants, voulez-vous du cochon dans votre moteur d’avion ?

" Les cochons ça vole ! ", c’est le titre accrocheur du dernier rapport de l’ONG Transport & Environnement. Le saviez-vous ? Le biokérosène des avions et des bateaux contient de la graisse animale et, notamment, de porc. La demande de cette matière première explose dans ce secteur. En cause, la nécessité de réduire l’utilisation de nos carburants fossiles. En effet, d’ici 2025, le secteur de l’aéronautique aura l’obligation de mixer son carburant fossile avec, au moins, 2% de carburant non fossile. Il peut s’agir d’huiles usagées de cuisine ou encore de graisse d’origine animale. Mais l’ONG nous alerte. Cette ruée vers ce nouveau ‘biokérosène’pourrait bien avoir, à terme, un effet pervers.