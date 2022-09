Bio ? Local ? Non, c’est le prix qui importe le plus pour six belges sur dix pour acheter ses fruits et légumes

Les autres critères principaux pour l’achat de fruits et légumes sont la fraîcheur des produits (cité par 55% des sondés) et leur qualité (52% pour les fruits, 55% pour les légumes). Quant à l’origine des produits, elle n’apparaît pas dans les principaux critères d’achat mais 49% des consommateurs de fruits et légumes disent y être régulièrement attentifs. Environ un tiers des consommateurs consomment des fruits et légumes wallons au moins une fois par semaine.