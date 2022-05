Biniam Girmay "vise une victoire d’étape" pour son premier Giro

Intermarché-Wanty Gobert a fait sensation pendant le printemps. La formation belge peut-elle poursuivre sur sa lancée au Giro, le premier grand tour de l’année ? Biniam Girmay est en tout cas pointé parmi les candidats à la victoire et au maillot rose.



Après ses exploits des classiques, le coureur érythréen de 22 ans est allé se ressourcer au pays. "J’ai profité des festivités pendant trois jours, mais après cela, j’ai rapidement remis le focus sur l’entraînement. J’ai bien travaillé ces dernières semaines, j’espère réaliser un beau Giro." Girmay a repris la compétition lors de Eschborn-Francfort le 1er mai, comme leader pour Alexander Kristoff mais au Giro, c’est bien Girmay qui sera le sprinteur numéro un.



Bini a changé de statut et affiche ses ambitions. "Je vise une victoire d’étape", a-t-il assuré lors d’un point presse en ligne jeudi.



Avec sa pente moyenne à 5%, l’arrivée à Visegrad est taillée pour les puncheurs. Et le vainqueur de Gand-Wevelgem est de cette caste-là. "J’ai reconnu la dernière bosse. Elle n’est pas très raide mais elle n’est pas facile non plus. Je m’attends à ce que certains sprinteurs purs puissent survivre à cela. En tout cas, ce sera une belle bataille", a continué celui qui vise aussi le classement par points. "Pourquoi pas ? Si je gagne une étape, et c’est l’objectif premier, alors on verra comment ça se passe. Quoi qu’il en soit, gagner une étape serait vraiment spécial, comme pour n’importe quel coureur africain. On connaît surtout les grands Tours, mais le Giro encore plus (l’Erythrée était une colonie de l’Italie). Ce serait vraiment spécial de gagner ici."