Biniam Girmay s’offre un impressionnant bain de foule pour fêter son titre contre-la-montre

Plus d’un mois après l’incident qui l’a forcé à abandonner son premier Giro, Biniam Girmay est remonté sur son vélo ce vendredi lors du championnat d’Érythrée de contre-la-montre. Et le coureur de la formation Intermarché-Wanty-Gobert n’a pas traîné pour renouer avec la victoire, puisqu’il a décroché son premier titre dans cette épreuve, devant Merhawi Kudus (EF) et Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo).

Véritable star dans son pays, le vainqueur de la dernière édition de Gand-Wevelgem s’est offert un impressionnant bain de foule après être descendu du podium. Dimanche, la révélation de la saison cycliste tentera de faire le doublé en remportant la course en ligne.